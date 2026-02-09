Журналист Михаил Спиваковский обратил внимание на ситуацию вокруг форварда Эрена Айдина, который неожиданно оказался в азербайджанском клубе Зиря, о чем не был предупрежден Верес, которому принадлежит игрок. По мнению Спиваковского, эта история выглядит крайне неоднозначно и вызывает много вопросов.

Зиря представила на своих ресурсах Эрена Айдина. Диковинная ситуация в том, что азербайджанский клуб информирует сообщество о том, что взял турка в... аренду. Выглядит идиотизмом, учитывая, что в Народном клубе об этом узнали так же, как и мы, - из интернета.

Очень интересно: каким образом Зиря планирует заявить и задействовать Айдина - без международного трансферного сертификата, который им, конечно, никто не пришлет из УАФ? Например: Луан сбежал в Оцелул, но румынский клуб не спешит выпускать вингера на поле, поскольку наверняка понимает - будут последствия. Хотя у бразильца в Вересе оставалось полгода аренды. А у Айдина - 2,5 года полного контракта!

По нашей информации, сразу после побега турка со сборов Верес отправил соответствующие письма самому игроку и Галатасараю - клубу, который претендует на процент после следующего трансфера Эрена Айдина. Письмо №3 должно отправиться в Зиру. А №4 - в ФИФА.

Дело Вереса против Луана и Айдина имеет более глобальное значение. Если возникнет прецедент самовольного побега футболиста из украинского клуба во время войны, следующей жертвой может стать другая команда. Поэтому всем в УПЛ нужно держать кулаки, чтобы юристы Народного клуба догнали беглецов и задали штрафы таким футбольным рейдерам, как Зиря, а также шантажистам, как Айдин, – написал Спиваковский в Telegram-канале «ТаТоТаке».