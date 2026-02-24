Сергей Разумовский

Будё-Глимт снова удивил всю Европу, обыграв Интер в гостях в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов со счетом 2:1.

Норвежцы подошли к поединку с комфортным преимуществом после первой встречи, которую выиграли 3:1. Однако даже на поле миланцев не стали играть исключительно на удержание результата и смогли подтвердить свою силу еще одной победой.

Голами в составе Будё-Глимта отметились Геуге и Эвьен, тогда как у Интера единственный результативный удар нанес Бастони. Для нерадзурри этот вылет стал продолжением неудачной серии в турнире: в последних шести матчах Лиги чемпионов миланский клуб потерпел пять поражений и добыл лишь одну победу.

За этот отрезок Интер дважды уступил Будё-Глимту (1:3 и 1:2), проиграл Арсеналу 1:3, минимально — Ливерпулю 0:1, а также потерпел поражение от Атлетико 1:2.