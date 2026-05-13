Сергей Разумовский

В пресс-конференц-зале стадиона Динамо имени Валерия Лобановского во вторник, 12 мая, состоялась официальная церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между футбольным клубом Динамо Киев и Третьим армейским корпусом. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Новое партнерство начато под лозунгом взаимной поддержки, который символизирует единство футбола и украинских защитников: болельщики поддерживают команду на поле, а клуб, в свою очередь, поддерживает военных, ветеранов и их семьи.

Подписание документа стало важным шагом в развитии социальной и благотворительной деятельности Динамо Киев. В церемонии приняли участие представители клуба и военного формирования. Свои подписи под Меморандумом поставили глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Поддержи Третью Штурмовую Олег Петренко, командир 3-го механизированного батальона 60-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса Андрей Балановский, генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф, а также вингер киевской команды Андрей Ярмоленко.

Соглашение о сотрудничестве рассчитано на три года. Его ключевая цель заключается в создании системной поддержки для военнослужащих, ветеранов войны, членов их семей, а также в реализации спортивных, социальных и благотворительных инициатив, направленных на помощь защитникам Украины.

В рамках партнерства Динамо Киев и Третий армейский корпус планируют совместно внедрять ряд важных проектов. В частности, речь идет о программах реабилитации военных, поддержке семей украинских защитников, а также помощи детям, которые пострадали в результате полномасштабной войны.

Кроме этого, стороны намерены организовывать совместные социальные и спортивные мероприятия, проводить благотворительные акции в поддержку Сил обороны Украины, реализовывать медийные кампании и создавать совместную атрибутику. Такие инициативы имеют не только практическое, но и символическое значение, ведь призваны усилить связь между футбольным сообществом и украинскими военными.

Отдельное направление сотрудничества предусматривает привлечение военнослужащих и ветеранов к футбольной жизни Динамо. Защитники Украины смогут бесплатно посещать матчи киевской команды, бывать на открытых тренировках, знакомиться с историей клуба во время экскурсий в музей на стадионе имени Валерия Лобановского, а также участвовать во встречах с футболистами и тренерским штабом.

Также в рамках партнерства запланированы автограф-сессии, мотивационные встречи, совместные события и другие форматы непосредственного общения между представителями команды и украинскими защитниками. В клубе рассчитывают, что такое сотрудничество поможет не только поддержать военных морально и социально, но и способствовать их интеграции в спортивную и общественную жизнь.

