Динамо близко к подписанию африканского вингера
Киевский клуб хочет усилить состав команды
около 1 часа назад
Фото: ФК Зира
Прошлой зимой Динамо пыталось приобрести гвинейского правого вингера азербайджанской Зиры Салифу Суму.
Однако из-за высоких требований киевский клуб тогда отказался от трансфера 21-летнего африканца.
Тем не менее летом киевляне снова вернулись к этому варианту. Динамо договорилось о переходе вингера Зиры, сообщает журналист Фуад Алакбаров.
В сезоне 2024/25 Сума забил 12 голов и отдал семь ассистов в 41 матче.
Салифу занял второе место в гонке бомбардиров чемпионата Азербайджана по итогам кампании.
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