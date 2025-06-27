Павел Василенко

Прошлой зимой Динамо пыталось приобрести гвинейского правого вингера азербайджанской Зиры Салифу Суму.

Однако из-за высоких требований киевский клуб тогда отказался от трансфера 21-летнего африканца.

Тем не менее летом киевляне снова вернулись к этому варианту. Динамо договорилось о переходе вингера Зиры, сообщает журналист Фуад Алакбаров.

В сезоне 2024/25 Сума забил 12 голов и отдал семь ассистов в 41 матче.

Салифу занял второе место в гонке бомбардиров чемпионата Азербайджана по итогам кампании.