Сергей Разумовский

Определены дата и время проведения жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины сезона 2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Церемония жеребьевки состоится в пятницу, 28 ноября, в столичном Доме футбола. Начало мероприятия запланировано на 13:00, и все желающие смогут следить за его ходом в режиме реального времени благодаря прямой трансляции на официальном YouTube-канале УАФ. Во время жеребьевки будут сформированы пары команд, которые сыграют между собой за право выхода в полуфинал турнира.

До четвертьфинальной стадии Кубка Украины сезона-2025/2026 пробились такие клубы: Динамо (Киев), ЛНЗ (Черкассы), Металлист 1925 (Харьков), Буковина (Черновцы), Ингулец (Петрово), Феникс-Мариуполь, Чернигов и Локомотив (Киев). Именно между этими командами и будут разыграны путевки в следующий раунд соревнований.

