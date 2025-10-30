Михаил Цирюк

Первый украинский классический нового сезона удался. И это, пожалуй, его главный итог, ведь количество и процент хорошего футбола в нашей стране в последние годы не слишком высоки, и таких матчей, как кубковое дерби на стадионе имени Лобановского, действительно очень не хватает.

Таких – не по уровню игры, нет. С этой точки зрения мы не увидели ничего необычного. В первую очередь украинскому футболу не хватает такого уровня ажиотажа вокруг матчей, интереса болельщиков и атмосферы на трибунах, и вот в этом плане все действительно было замечательно.

Но дальше сосредоточимся на самой игре. Игре, которая не была слишком высокого качества, развивалась несколько алогично, которой в последние минуты вообще почти не было, однако она не оставляла равнодушными ни футболистов на поле, ни болельщиков на трибунах.

У Шахтера случился синдром Динамо

Главный спортивный итог встречи – донецкий Шахтер прекратил борьбу за очередной Кубок Украины и покинул турнир. После двух подряд триумфов горников трофей достанется кому-то другому. Однако после первого тайма в подобное развитие событий не верилось вообще.

Первая половина встречи прошла под полным контролем Шахтера. Динамовцы не создали фактически ничего, а вот горники должны были забивать, и не раз. Направь Марлон Гомес мяч мимо Нещерета, реализовал бы Конопля свой выход один на один, и все могло бы сложиться совсем по-другому. Но сейчас все это – лишь условное наклонение. Факт лишь в том, что дальше прошло киевское Динамо, а Шахтер – не прошел.

Первые 45 минут встречи подопечные Арды Турана однозначно могут записать себе в актив. Единственное, чего им не хватило – забитого мяча, но при таком развитии событий на поле особых сомнений в том, что рано или поздно он придет, не было. И он пришел, к тому же очень быстро. На 48-й минуте Педриньо пробивал по воротам из-за пределов штрафной, удар совсем не вышел, однако Лука Мейреллиш сумел подставить голову под попытку партнера, не оставив никаких шансов для героя первого тайма Нещерета.

Парадоксально, что имея отличные моменты до перерыва Шахтер вышел вперед благодаря вот такому вот счастливому стечению обстоятельств, но гол, как говорят, не пахнет. Учитывая беспомощность киевлян в первом тайме казалось, что встречу, в принципе, можно завершать. Но дальше горники допустили фатальную ошибку, которая стоила им места в четвертьфинале Кубка – сели и полностью отдали инициативу сопернику.

Сколько ж шишек в предыдущих турах набито такимобразом именно Динамо! Если вспомнить пятиматчевую серию киевлян без побед в чемпионате, то в каждом поединке, где команда Шовковского теряла очки, она была сильнее соперника, а почти все игры развивались по примерно одинаковому сценарию: бело-синие контролируют игру, забивают, но вместо того, чтобы развить успех, команда садится, пропускает в конце встречи и теряет нужный результат.

Но Шахтёр, как видим, не захотел учиться на чужих ошибках, и решил на своих. Добровольно, а затем и добровольно-принудительно прекратив играть, команда Турана оставила сопернику шанс, которым он с радостью воспользовался и заслуженно пошел дальше.

Результат работы и небольшая улыбка фортуны

Однако достаточно критиковать Шахтёр, время хвалить Динамо. Во-первых, за невероятное настроение, отдачу и правильную эмоциональную настройку на игру. Вот в этом главным образом украинский состав киевлян, для которых Классическое — не пустой звук, всегда будет сильнее бразильцев Шахтёра, какими бы качественными футболистами они ни были.

Разгромная победа над Кривбассом (4:0) всё-таки дала свой результат: бело-синие вышли на матч заряженными и уверенными. Уверенными, что перевернуть игру можно даже в те моменты, когда не выходит, казалось бы, совершенно ничего. И именно желание, стремление и вера стали залогом итогового положительного результата. Не люблю шаблонную фразу о том, что одна команда хотела победить больше другой, но по крайней мере во втором тайме всё выглядело именно так.

Но была в этой победе киевлян и сугубо футбольная составляющая. Во-первых, пора признать, что Динамо, наконец-то, научилось пользоваться стандартными положениями. Не хочется приписывать все заслуги польскому специалисту Мачею Кендзьореку, который специализируется именно на стандартах, ведь над ними работает вся команда. Но факт остается фактом: три удара Бражко после угловых! Три. От одного человека. Это почти четверть от всех ударов киевлян в этом матче. Бражко, напомним, провёл на поле лишь тайм.

В конце концов, именно после углового и очередного удара Бражко пришёл победный гол Эдуардо Герреро. Даже если вы очень не любите Динамо, здесь придётся признать, что они работают, и у них получается. А если вспомнить, что именно после стандартов Динамо дважды забило в ворота Кривбаса в предыдущем туре, перед этим отметилось таким образом в воротах Карпат, то сомнений в том, что это случайность, станет ещё меньше.

Наконец, третий кит, на котором стоит эта победа динамовцев — своевременное возвращение в оптимальные кондиции некоторых игроков, которые были лидерами прошлого сезона, и немного потерялись в начале этого. Несмотря на имеющиеся кадровые проблемы, причём довольно серьёзные, такие как отсутствие Волошина или неготовность Тимчика, незадолго до этойгри до полноценной футбольной жизни вернулись Попов, Ярмоленко, Кабаев, Пихаленок, Михавко.

Каждый из названных игроков имел в этом сезоне много проблем, пропустил немало матчей, но к этому кубковому поединку они были готовы и провели достойный матч. Не без ошибок, но достойный. Добавим в этот список и Нещерета, который, кажется, вспомнил свою знаменитую игру против Барселоны несколько лет назад.

Именно Кабаев и Ярмоленко создали первый, переломный гол Динамо. Создали из ничего, чисто на индивидуальных качествах каждого. И этого качества Динамо очень не хватало в предыдущих матчах. А дальше динамовский зверь почувствовал кровь. Второй гол пришел с уже упомянутого углового, но вспомните, что к нему привело.

Просто невероятно активный прессинг Шолы Огундани, который съел соперника и создал момент для Пихаленка. Александр не забил, но гол пришел немного позже. Это, опять же, к разговору о отдаче и желании, которое у киевлян было на высшем уровне.

Увидимся в воскресенье

Так что Динамо заслужило эту победу, и жаловаться, что киевлянам просто повезло, представителям Шахтера точно не приходится: горняки сами создали предпосылки для этого счастья. Теперь каждая из сторон должна провести работу над ошибками, и ее результаты мы увидим уже в ближайшее воскресенье в матче чемпионата. Тот матч будет не менее важным, чем этот, и также может решить очень и очень многое.

