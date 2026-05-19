Сергей Разумовский

Украинский футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко сообщил о планах Динамо на ближайшее трансферное окно и обозначил сразу два приоритетных направления, которые киевский клуб хочет закрыть перед новым сезоном.

По словам журналиста, столичная команда работает над усилением центра обороны, а также параллельно ищет нападающего нового типа — быстрого, мобильного и универсального форварда, который мог бы по своему профилю напоминать Владислава Ваната. Наиболее проблемным звеном на данный момент, по мнению Вацко, остается позиция центрального защитника.

Именно здесь Динамо нуждается в критическом усилении, так как нынешняя кадровая ситуация не позволяет команде чувствовать себя абсолютно уверенно в долгосрочной перспективе. Сейчас самым стабильным исполнителем на этой позиции журналист называет 20-летнего Михавка, однако, как отмечается, полагаться лишь на одного молодого футболиста в такой зоне рискованно для клуба, который ставит перед собой высочайшие задачи.

Именно поэтому руководство Динамо уже перешло к практической работе и, по информации Вацко, находится на стадии переговоров по новому центральному защитнику. Это означает, что в клубе не просто признают проблему, но и активно ищут ее решение.

Второе трансферное направление касается нападения. Здесь Динамо, по словам Вацко, уже отказалось от варианта с Бабукаром Фаалом из Карпат. Это свидетельствует о том, что киевский клуб четко определил для себя профиль нужного исполнителя и не готов брать кого попало.

Главный тренер Игорь Костюк, как отмечается, ищет не классического таргетмена, который работает преимущественно в штрафной площади и играет на завершение атак, а более динамичного нападающего. Речь идет о быстром, разноплановом форварде, способном не только ждать мяч в чужой штрафной, но и активно двигаться, открываться в глубину, создавать пространство для партнеров и участвовать в комбинационной игре, как эксфорвард киевлян Владислав Ванат.

Ранее сообщалось, что ветеран Динамо может перебраться в Шахтер.