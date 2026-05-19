Сергей Разумовский

Защитник Динамо Александр Караваев принял решение не продлевать контракт с киевским клубом. Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside», который утверждает, что 33-летний футболист уже проинформировал руководство столичной команды о своём намерении не оставаться в клубе на новый сезон.

По имеющейся информации, в ближайшее время Караваев сменит клубную прописку и вернется в ту команду, где когда-то начинал профессиональную карьеру. При этом подчеркивается, что новый этап его карьеры будет сопровождаться существенно лучшими условиями, чем те, которые он имел в Динамо. Именно это стало одной из причин, почему игрок, вероятно, решил не затягивать с вопросом своего будущего и уже сейчас дать клубу чёткий ответ относительно ситуации.

Вероятно, речь идет о Шахтёре, так как Севастополь фактически прекратил существование еще в 2014-м, а Заря вряд ли сможет предложить Караваеву условия, сопоставимые с теми, которые на сегодня имеет Динамо. В такой ситуации именно донецкий клуб выглядит самым реалистичным вариантом для продолжения карьеры опытного защитника.

Караваев уже давно является одним из наиболее опытных исполнителей в составе Динамо и имел заметную роль в команде в разные периоды. Его универсальность, способность закрывать несколько позиций и опыт выступлений на высоком уровне делали его важным элементом состава. Хотя в последние годы он начал проигрывать конкуренцию сначала Александру Тимчику, а затем и Максиму Коробову из юношеского состава.

Информацию о том, что Караваев, скорее всего, покинет Динамо, также подтвердил украинский футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко. Таким образом, всё больше признаков указывает на то, что его этап в киевском клубе подходит к завершению.

