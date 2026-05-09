Сергей Разумовский

В 27-м туре украинской Премьер-лиги киевское Динамо на выезде сыграло вничью с ЛНЗ.

Ключевые события матча произошли в первом тайме. На 21-й минуте Эдуардо Герреро отправил мяч в сетку ворот, однако гол форварда киевлян был отменен после просмотра VAR из-за офсайда. Для нападающего Динамо это уже второй тур подряд, в котором его взятие ворот аннулируют после видеопросмотра.

Почти сразу после этого кадровую потерю понесли хозяева. Вингер черкасской команды Микитишин получил травму и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел Твердохлеб.

В дальнейшем команды действовали довольно осторожно. ЛНЗ пытался искать свои шансы в контратаках, но до стопроцентных моментов дело так и не дошло. Динамо играло без травмированных Пономаренко и Редушка, и их отсутствие чувствовалось в атакующей линии. Самым активным в составе киевлян был Волошин, однако он так и не смог попасть в ворота.

После этой ничьей Динамо набрало 48 очков и фактически усложнило себе борьбу за еврокубки через чемпионат. За три тура до финиша киевляне существенно отстают от второго Полесья, которое имеет 55 баллов, и третьего ЛНЗ с 54 очками.

Теперь для выхода в Лигу Европы Динамо необходимо побеждать Чернигов в финале Кубка Украины.

УПЛ, 27-й тур

ЛНЗ – Динамо 0:0

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев, Дидык, Рябов, Пастух, Микитишин (Твердохлеб 25; Кравчук 90), Кузик, Ассинор (Ауду 80)

Динамо: Нещерет, Коробов (Караваев 46), Биловар (Захарченко 57), Михавко, Дубинчак, Михайленко, Шапаренко (Буяльский 73), Пихалёнок, Волошин, Огундана (Ярмоленко 73), Герреро (Бленуце 86)

Предупреждения: Горин, 61, Драмбаев, 79, Ассинор, 80