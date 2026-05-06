Генеральный директор Чернигова Николай Синица рассказал в клубном Instagram о подготовительных шагах клуба на случай возможного участия в еврокубках, а также прокомментировал вопрос организации поездки болельщиков на финальный матч Кубка Украины.

По словам руководителя клуба, Чернигов действительно изучает различные варианты стадионов, которые потенциально могут принять домашние матчи команды в квалификационном раунде Лиги Европы. Такой сценарий станет актуальным только в случае победы черниговского коллектива в финале Кубка Украины.

Синица подчеркнул, что поиск арены для возможных еврокубковых матчей не следует воспринимать как проявление чрезмерной самоуверенности или преждевременных амбиций. По его словам, клуб действует исключительно в соответствии с действующими регламентными нормами. УЕФА заранее обязывает потенциальных участников еврокубков предоставить гарантийные письма относительно стадиона, на котором команда сможет проводить свои домашние поединки.

Генеральный директор Чернигова объяснил, что это стандартная процедура для клубов, которые имеют шанс попасть в европейские турниры. Она предусмотрена требованиями УЕФА и Украинской ассоциации футбола, поэтому представитель Первой лиги должен заранее подготовить необходимые документы независимо от итогового результата финала.

Отдельно Синица прокомментировал ситуацию с билетами на решающий матч Кубка Украины, который запланирован на 20 мая. По его словам, Чернигов пока еще не получил от УАФ официальной информации относительно механизма продажи или распределения билетов для болельщиков.

В клубе ожидают на детали от Украинской ассоциации футбола и планируют оперативно сообщить своим болельщикам сразу после получения официальных разъяснений. Синица подчеркнул, что интерес к финальному матчу очень высок, ведь для Чернигова это одно из важнейших событий в истории клуба.

Также руководитель клуба заявил, что Чернигов планирует помочь своим болельщикам с выездом на финал. В частности, клуб намерен организовать несколько автобусов для фанатов, которые захотят поддержать команду во Львове.

В Чернигове рассчитывают на мощную поддержку со стороны своих поклонников на трибунах. Для команды, которая будет бороться за исторический трофей и возможную путевку в Лигу Европы, присутствие болельщиков может стать важным эмоциональным фактором в решающем поединке.

Финал Кубка Украины состоится 20 мая во Львове. В случае победы Чернигов не только завоюет национальный трофей, но и получит право представлять Украину в Лиге Европы, хотя рискует вылететь даже из Первой лиги.