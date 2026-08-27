Сергей Разумовский

Во время очередной российской атаки на Киев зафиксировали падение обломков недалеко от стадиона имени Валерия Лобановского. Домашняя арена киевского Динамо не пострадала, сообщила пресс-служба клуба.

В Динамо отметили, что после появления первых сообщений о задымлении возле стадиона многие люди поинтересовались, не пострадали ли работники клуба. Представители команды поблагодарили всех, кто проявил заботу и пытался узнать о ситуации.

Благодарим всех, кто, отреагировав на первые новости о задымлении возле стадиона Динамо, поинтересовался судьбой сотрудников клуба. Выражаем искренние соболезнования тем, кто пострадал от атаки российских агрессоров. Динамо Киев

Ранее Динамо узнало соперника в 1/16 финала Кубка Украины.