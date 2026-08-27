Динамо лишилось стадиона из-за российской атаки? В клубе поделились официальной информацией
Ранее сообщалось, что арена пострадала от удара дрона, однако правда ли это?
Фото: ФК Динамо Киев
Во время очередной российской атаки на Киев зафиксировали падение обломков недалеко от стадиона имени Валерия Лобановского. Домашняя арена киевского Динамо не пострадала, сообщила пресс-служба клуба.
В Динамо отметили, что после появления первых сообщений о задымлении возле стадиона многие люди поинтересовались, не пострадали ли работники клуба. Представители команды поблагодарили всех, кто проявил заботу и пытался узнать о ситуации.
Благодарим всех, кто, отреагировав на первые новости о задымлении возле стадиона Динамо, поинтересовался судьбой сотрудников клуба. Выражаем искренние соболезнования тем, кто пострадал от атаки российских агрессоров.
Поделиться