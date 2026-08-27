Павел Василенко

В столичном Доме футбола прошла официальная процедура жеребьёвки 1/16 финала Кубка Украины.

В борьбе за трофей осталось 14 команд УПЛ, девять представителей Первой лиги, четыре клуба Второй лиги и сразу пять любительских коллективов.

Согласно регламенту турнира, именно с этой стадии свой путь начинают четыре представителя УПЛ в еврокубках. Таким образом, Шахтёр, Динамо, Полесье и ЛНЗ узнали своих оппонентов.

Базовые даты проведения всех поединков этой стадии соревнований запланированы на период с 8 по 10 сентября.

Действующим обладателем Кубка Украины является Динамо, которое в прошлом сезоне в финальном матче обыграло клуб Первой лиги ФК Чернигов (3:1).