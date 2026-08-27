Павел Василенко

Столичные паблики сообщают о прилете БПЛА возле стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского в Киеве. Пострадал ли сам стадион – пока неизвестно, однако в его районе сильное задымление.

«В Голосеевском районе зафиксирован пожар автомобиля вследствие вражеской атаки. Пожар ликвидирован. В Печерском районе повреждено здание спортивного комплекса», – сообщает официальный Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

На данный момент Динамо занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав шесть очков в двух матчах.

В поединке четвертого тура чемпионата Украины киевская команда сыграет на выезде с Буковиной (31 августа).

Ближайший матч на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского пройдет в воскресенье, 30 августа, в котором луганская Заря встретится с ФК Харьков.

UPD. Позже стало известно, что арена все же не пострадала, удар произошел рядом.