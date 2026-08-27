Прилёт в районе стадиона «Динамо». Власти Киева сообщили о повреждении спортивного объекта
Киевский клуб еще не сделал официального заявления
Столичные паблики сообщают о прилете БПЛА возле стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского в Киеве. Пострадал ли сам стадион – пока неизвестно, однако в его районе сильное задымление.
«В Голосеевском районе зафиксирован пожар автомобиля вследствие вражеской атаки. Пожар ликвидирован.
В Печерском районе повреждено здание спортивного комплекса», – сообщает официальный Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
На данный момент Динамо занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав шесть очков в двух матчах.
В поединке четвертого тура чемпионата Украины киевская команда сыграет на выезде с Буковиной (31 августа).
Ближайший матч на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского пройдет в воскресенье, 30 августа, в котором луганская Заря встретится с ФК Харьков.
UPD. Позже стало известно, что арена все же не пострадала, удар произошел рядом.