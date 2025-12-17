«Динамо» на последний матч Лиги конференций повезет новый главный тренер
Костюк убедил братьев Суркисов
2 дня назад
Президент Динамо Игорь Суркис сообщил, что Игорь Костюк назначен полноценным главным тренером первой команды. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Игорь Владимирович - талантливый тренер, который уже много лет работает в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на высшем уровне в европейских топ-чемпионатах.
Он хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, которые уже успели проявить себя на уровне первой команды. Это тренер, который умеет находить правильный подход к игрокам.
В течение работы в клубе Костюк доказал свой профессионализм и высокую квалификацию, хорошо проявил себя в качестве исполняющего обязанности главного тренера в крайне сложный для команды период.
Руководство клуба полностью доверяет Игорю Владимировичу и считает, что он способен вывести команду на надлежащее место в украинском и европейском футболе, - сообщил Суркис.
Костюк после увольнения Александра Шовковского встал у руля первой команды Динамо с приставкой «и.о.». Под его руководством бело-синие провели четыре поединка: 2 победы, 2 поражения.
51-летний специалист свой первый матч в новом статусе проведет 18 декабря против Ноа в Лиге конференций.