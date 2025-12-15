Алонсо выбрал основного вратаря Реала на матчи Суперкубка Испании
Лунин снова останется на скамейке запасных
23 минуты назад
Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо принял решение по первому номеру команды на матчах Суперкубка Испании.
По данным DefensaCentral, специалист намерен доверить место в воротах Тибо Куртуа. Украинский голкипер Андрей Лунин, если не возникнет непредвиденных обстоятельств, начнет турнир в роли резервного вратаря.
Суперкубок Испании стартует 7 января. В полуфинальном матче Реал сыграет принципиальное дерби против Атлетико, а во втором матче Барселона встретится с Атлетиком из Бильбао.
В этом сезоне Лунин провел только один матч за мадридский клуб — выездную игру Лиги чемпионов против Олимпиакоса, завершившуюся победой со счетом 4:3. Контракт вратаря сборной Украины с Реалом действует до 30 июня 2030 года.
