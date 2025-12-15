Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо принял решение по первому номеру команды на матчах Суперкубка Испании.

По данным DefensaCentral, специалист намерен доверить место в воротах Тибо Куртуа. Украинский голкипер Андрей Лунин, если не возникнет непредвиденных обстоятельств, начнет турнир в роли резервного вратаря.

Суперкубок Испании стартует 7 января. В полуфинальном матче Реал сыграет принципиальное дерби против Атлетико, а во втором матче Барселона встретится с Атлетиком из Бильбао.

В этом сезоне Лунин провел только один матч за мадридский клуб — выездную игру Лиги чемпионов против Олимпиакоса, завершившуюся победой со счетом 4:3. Контракт вратаря сборной Украины с Реалом действует до 30 июня 2030 года.

Ранее сообщалось, что четыре европейских клуба претендуют на подписание Лунина.