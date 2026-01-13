Полузащитник Динамо Виталий Буяльский сообщил, что до отъезда на турецкие сборы команда будет тренироваться только в зале. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Конечно, я скучал по работе, футболу, ведь пропустил много времени из-за травмы и не мог тренироваться. Поэтому очень рад, что мы вышли из отпуска, начнем набирать форму и готовиться ко второй части сезона.

Помню, раньше были зимы с морозом, но без снега, поэтому мы могли тренироваться. На базе «Динамо» включали подогрев поля — и все было нормально. А с таким большим количеством снега, как сейчас, мы еще не сталкивались, поэтому будем работать только в зале.