Сергей Разумовский

Вторую часть футболистов основной команды Динамо во вторник, 13 января, было привлечено к плановому медицинскому обследованию, сообщает пресс-служба клуба. Таким образом киевляне полностью завершили выход из зимнего отпуска и перешли к финальной организационной стадии перед стартом учебно-тренировочных сборов.

Медосмотр прошел в привычном для игроков формате и охватил весь базовый комплекс проверок, который традиционно проводят перед началом подготовительного периода. Футболисты сдали обязательные лабораторные анализы, после чего посетили профильных специалистов.

В рамках консультаций игроков осмотрели терапевт, кардиолог, офтальмолог, травматолог, невропатолог и отоларинголог – чтобы оценить общее состояние организма и снизить риски перед интенсивными нагрузками. Кроме того, медики измерили артериальное давление, а также зафиксировали ключевые антропометрические показатели, которые используются для контроля физической формы в течение сборов.

Отдельным блоком стали инструментальные исследования. Динамовцы прошли электрокардиограмму, ультразвуковую диагностику внутренних органов и сердца, эхокардиографию и другие необходимые процедуры, позволяющие получить полную картину о функциональном состоянии организма каждого футболиста.

После завершения всех этапов медобследования игроки присоединятся к тренировочному процессу. Основная, самая интенсивная часть работы будет перенесена на турецкий сбор: подготовка Динамо в Турции стартует 15 января, где команда начнет системную работу над физикой, тактикой и взаимодействиями перед возобновлением сезона.

Среди второй группы игроков замечены Виталий Буяльский, Константин Вивчаренко, Александр Пихальонок, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Валентин Рубчинский и Александр Тимчик.