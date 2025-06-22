Молодые игроки киевского Динамо продолжают попадать в сферу интересов европейских клубов. По информации Parmazone, итальянская Парма присматривается к левому защитнику украинского чемпиона — Константину Вивчаренко.

23-летний украинец может стать частью обновленной команды итальянцев, которую в настоящее время возглавляет испанский специалист Карлос Куэста — бывший ассистент Микеля Артеты в Арсенале. Ранее Пармой руководил Кристиан Киву, который сейчас возглавляет миланский Интер. После смены тренерского штаба клуб готовится к кадровым изменениям в оборонительной линии.

В сезоне 2024/25 Вивчаренко провел 28 матчей в составе Динамо, отметился 1 голом и 2 результативными передачами. Его стабильная игра привлекла внимание скаутов, и теперь Парма рассматривает вариант подписания украинца.

Напомним, Парма является трехкратным триумфатором еврокубков — клуб дважды выигрывал Кубок УЕФА (1995, 1999) и стал обладателем Кубка кубков в 1993 году.