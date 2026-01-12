Сергей Разумовский

Сегодня, 12 января, свой день рождения отмечает нападающий киевского Динамо Владислав Бленуце.

Футбольную карьеру он начинал в юношеских академиях Чехии, Молдовы и Румынии. На раннем этапе развития Бленуце также имел опыт выступлений за итальянскую Пескару. Позже форвард вернулся в Румынию и с сентября 2022 года защищал цвета Университати Крайовы 1948 и Университати Клуж.

К Динамо Бленуце присоединился в сентябре 2025 года. Дебют за бело-синих состоялся в матче 5-го тура УПЛ против Оболони, который завершился ничьей 2:2. Первый гол в динамовской футболке нападающий забил в 3-м туре основного этапа Лиги конференций – в поединке со Зриньски, где киевляне разгромили соперника 6:0.

Киевский клуб обратился к игроку в связи с его личным праздником.

В этот праздничный день желаем Владиславу крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного уюта, карьерных успехов и как можно больше побед вместе с Динамо! Динамо Киев

Ранее президент Динамо Игорь Суркис прямо заявил, что клуб собирается продавать Бленуце.