Павел Василенко

Президент Динамо Игорь Суркис в интервью сайту «Украинский футбол» высказался о румынском нападающем бело-синих Владиславе Бленуце и его будущем в киевской команде:

«Пока я не получал никаких предложений. Ждем понимания, может ли он играть за другой клуб. ФИФА должна ответить. Если будут реальные предложения и разрешение играть, будем продавать».

Ранее сообщалось, что Бленуце находится в трансферном списке бухарестского Динамо, несмотря на то, что уже играл за две команды в этом сезоне.

Также отмечалось, что нападающий не планирует менять клуб зимой и инициировать какие-либо процедуры через ФИФА и намерен оставаться в Динамо как минимум до лета.

Всего в этом сезоне румынский форвард принял участие в десяти матчах за киевскую команду, отметившись одним забитым мячом.

Контракт Бленуце с Динамо рассчитан до 30 июня 2030 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в два миллиона евро.