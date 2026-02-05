Сергей Разумовский

21-летний полузащитник Динамо Киев Андрей Маткевич меняет клубную прописку и вторую часть сезона проведет в составе Эпицентра из Каменца-Подольского. Об этом официально сообщила пресс-служба киевского клуба.

Отмечается, что футболист присоединяется к Эпицентру на правах аренды. Соглашение будет действовать до завершения текущего сезона, так что Маткевич получит возможность получить регулярную игровую практику на взрослом уровне, а также проявить себя в условиях борьбы за турнирные задачи уже в элитном дивизионе. Для Динамо и самого игрока это выглядит логичным шагом в развитии: молодой хавбек получает шанс стабильно играть, а клуб сохраняет на него права и может оценить прогресс после завершения аренды.

В структуре Динамо Маткевич продолжительное время выступал за юношескую команду. В чемпионате U-19 он провел 63 матча и отличился 20 забитыми мячами, что является довольно высоким показателем для игрока средней линии и подчеркивает его умение подключаться к атакам и угрожать воротам соперника.

Опыт игры на взрослом уровне у Маткевича уже есть. В прошлом сезоне во время зимней паузы он также отправился в аренду — на этот раз в Зарю из Луганска. В составе основной команды Зари полузащитник сыграл 12 матчей, а еще пять раз выходил на поле за юношеский состав луганчан. Теперь же Андрей получает новый шанс проявить себя в футболке Эпицентра, который формирует состав для продолжения дебютного сезона на высшем уровне.

