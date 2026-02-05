Киевское Динамо в очередном контрольном матче на сборах в Турции одержало победу над ровенским Вересом со счетом 3:2. Матч проходил в формате четырех таймов по 30 минут.

Команда Игоря Костюка открыла счет на 22-й минуте: Николай Шапаренко забил первый гол, а затем на 38-й минуте оформил дубль.

Верес ответил на 40-й минуте точным ударом Игоря Харатина, а через шесть минут Владислав Шарай сравнял счет. Однако финальное слово осталось за Динамо, ведь на 67-й минуте победный гол забил Владимир Бражко, который принес киевлянам победу.

Товарищеский матч

Динамо – Верес – 3:2

Голы: Шапаренко, 22, 38, Бражко, 67 – Харатин, 40 (пен), Шарай, 46

Ранее сообщалось, что Динамо оштрафовано на 5,19 млн грн за рекламу азартных игр.