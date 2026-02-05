Динамо в матче с пятью голами обыграло Верес.
Дубль Шапаренко помог бело-синим одержать победу в спарринге
около 2 часов назад
Киевское Динамо в очередном контрольном матче на сборах в Турции одержало победу над ровенским Вересом со счетом 3:2. Матч проходил в формате четырех таймов по 30 минут.
Команда Игоря Костюка открыла счет на 22-й минуте: Николай Шапаренко забил первый гол, а затем на 38-й минуте оформил дубль.
Верес ответил на 40-й минуте точным ударом Игоря Харатина, а через шесть минут Владислав Шарай сравнял счет. Однако финальное слово осталось за Динамо, ведь на 67-й минуте победный гол забил Владимир Бражко, который принес киевлянам победу.
Товарищеский матч
Динамо – Верес – 3:2
Голы: Шапаренко, 22, 38, Бражко, 67 – Харатин, 40 (пен), Шарай, 46
Ранее сообщалось, что Динамо оштрафовано на 5,19 млн грн за рекламу азартных игр.
