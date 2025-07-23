Вингер Динамо Назар Волошин подвел итоги первого матча 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс (0:3). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Сейчас у всех только положительные эмоции. Победили, хорошо сыграли, забили три гола. Результат неплохой, можно сказать, что все довольны. Много работали, много бегали, над тактикой много работали - это дало плоды, и мы победили.

Мой гол? Буяльский отдавал пас мне за спину, но немного не получилось. Мяч долго шел ко мне, я подождал и отдал ему пас в ответ на ход. Он принял и забил - вот и все. Конечно, нужно всегда бежать на дальнюю штангу, и обязательно забьешь. Сегодня так и получилось (улыбается). В Люблине будем чувствовать себя увереннее, но при этом все равно матч-ответ начнется со счета 0:0, и мы будем стараться снова победить.

Очень приятно, когда наши болельщики поддерживают нас даже в такой экзотической стране, как Мальта. Их поддержка очень мотивирует нас. Честно говоря, я точно не ожидал, что будет столько наших болельщиков сегодня, - рассказал Волошин.