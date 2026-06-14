Сергей Разумовский

Делегация киевского Динамо в субботу, 13 июня, отправилась на летний учебно-тренировочный сбор. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команда доберется на автобусе до столицы Молдовы — Кишинева, откуда вылетит в Австрию на самолете. В заявке на сбор есть новичок — голкипер Илья Ольховый, которого подписали накануне. В период подготовки тренерский штаб рассчитывает на таких футболистов:

🧤 Вратари: Нещерет, Ольховый, Суркис, Манько

Нещерет, Ольховый, Суркис, Манько 🛡 Защитники: Попов, Биловар, Михавко, Дубинчак, Вивчаренко, Тиаре, Гусев, Захарченко, Дикий, Коробов, Малыш, Тимчик

Попов, Биловар, Михавко, Дубинчак, Вивчаренко, Тиаре, Гусев, Захарченко, Дикий, Коробов, Малыш, Тимчик 🧠 Полузащитники: Бражко, Буяльский, Волошин, Герич, Кабаев, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Пихалёнок, Редушко, Рубчинский, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко

Бражко, Буяльский, Волошин, Герич, Кабаев, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Пихалёнок, Редушко, Рубчинский, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко 🎯 Нападающие: Герреро, Пономаренко

В планах бело-голубых — серия контрольных матчей и полноценная подготовка к новому сезону. Для подопечных Игоря Костюка он начнется квалификационными поединками Лиги Европы.