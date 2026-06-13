Павел Василенко

23-летний украинский голкипер тернопольской Нивы Илья Ольховой подписал контракт с киевским Динамо. Об этом сообщает официальный сайт бело-синих.

Отметим, что о деталях трудового соглашения стороны информации нет.

Ольховой является уроженцем Тернополя. Первые шаги в футболе делал в местной ДЮСШ, а затем переехал во Львов, где окончил Академию местного одноименного клуба.

В сезоне 2022/23 он провел три матча за основную команду ФК Львов, пропустив четыре мяча.

Первую часть следующей кампании Ольховой провел в Минае: два поединка, пять пропущенных голов.

Весной 2024 года заключил соглашение с Нивой, за которую сыграл 61 поединок: 62 пропущенных гола, 22 «сухих» матча.