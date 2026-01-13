Вингер Динамо Владислав Кабаев высказался относительно потенциальных изменений в игре под руководством главного тренера Игоря Костюка и конкуренции с молодыми исполнителями.

Я не скажу, что при Костюке многое кардинально изменилось. Если бы тренер пришел во время сезона и все кардинально изменил, нам было бы тяжело и мы бы не смогли поймать эту игру. Поэтому сейчас на сборах, думаю, уже будут происходить более кардинальные изменения. У нас было, может, два-три недели, месяц, чтобы исправить какие-то моменты. У меня изменились функции. Я не то чтобы не играл в такой футбол, но нужно привыкать, нужно время.

Поэтому кто быстрее будет приспосабливаться к этим требованиям тренера, тот и будет играть. У нас был диалог с тренером, я его услышал и я понимаю, что он от меня требует. Поэтому на сборах нужно это показывать.

Конкуренция с молодежью? Вы знаете, в прошлом или позапрошлом году, когда приходил Брагару, тоже молодой, меня тоже спрашивали: «Готов?» Да готов, я уже не первый год в футболе, не первый год в Динамо. Я вижу этих ребят, они мне передают силу, поэтому я надеюсь, что я им буду создавать эту конкуренцию.

В Динамо всегда будет конкуренция, не будешь показывать игру – придет кто-то другой. Поэтому я очень поддерживаю Бодю Редушка, моего конкурента. Не знаю, будет ли Самба Диалло или нет. Это талантливые ребята, но я же не пришел свое место отдавать или дарить. Поэтому пусть доказывают, что они способны играть в основе, а я со своей стороны буду делать все возможное.