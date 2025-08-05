Динамо – Пафос. Где смотреть первый матч квалификации Лиги чемпионов?
Киевляне примут киприотов в Польше
около 1 часа назад
фото- Динамо
Сегодня, 5 августа, киевское Динамо сыграет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против представителя Кипра — клуба Пафос. Поединок пройдет в польском Люблине на стадионе Мотор Люблин Арена. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.
Встреча будет показана в прямом эфире на общенациональном телеканале 2+2. Украинские зрители смогут бесплатно посмотреть матч по телевизору или через онлайн-платформу телеканала.
В предыдущем раунде квалификации Динамо уверенно прошло мальтийский Хамрун Спартанс, дважды победив со счетом 3:0.
Пафос, в свою очередь, одолел израильский Маккаби Тель-Авив 1:0 дома и 1:1 в гостях, что позволило киприотам пройти дальше.