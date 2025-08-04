Сергей Стаднюк

Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский в своем Telegram-канале поделился мыслями о пути киевлян в квалификации Лиги чемпионов. В третьем раунде команда Александра Шовковского сыграет с Пафосом. А если пройдет киприотов, то на последней стадии их ждет победитель пары Црвена Звезда – Лех.

На самом деле Мальта, Пафос и Црвена Звезда либо Лех – это же не Бенфика или Интер какой-то там, не знаю... В принципе, нужно выходить в группу, по большому счету.

Такого шанса попасть... С такими соперниками, честно, в 2010 году даже никто бы не сомневался. Или в 2009-м. Но шансы... Я думал будет кто-то посложнее. Надо добивать, б***ь, всех!

Да, сто процентов! Когда еще такой будет шанс, что соперники реально по зубам? Ребятам продаться можно и показать себя. И выступить в Лиге чемпионов под гимн Лиги чемпионов. Это же круто! Будем все вместе болеть и смотреть, правильно?

Я честно не понимаю, почему так все получилось? Из-за чего. В принципе, что у Шахтера, что у Динамо в натуре нормальный график. Но Фиорентина, конечно [соперник Полесья, – прим.]... Разве что флорентийский стейк покушать. Бывал я во Флоренции...

Это-то, ну реально, ну путьнормальный, вообще Пафос, ну блин, при всем уважении. И Лех, там, Црвена. Как еще тогда? Ну, такой путь не слишком далеко, не сложный, который мог бы быть. Артем Милевский

Интересно, что в случае неудачи с Пафосом Динамо может четырежды встретиться в квалификации с одним и тем же клубом.