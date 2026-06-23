Сергей Разумовский

Киевское Динамо в ближайшее время планирует надолго обосноваться в польском Люблине, который станет для команды фактически домашней базой на старте нового еврокубкового сезона.

По информации Dynamo.kiev.ua, после завершения тренировочного сбора в Австрии команда Александра Шовковского отправится именно в Польшу. В Люблин бело-голубые должны прибыть накануне контрольного матча против румынского Университатя Клуж. Эта встреча запланирована на 9 июля и состоится на стадионе Арена Люблин.

Именно Люблин станет домашней локацией для Динамо как минимум на период двух первых раундов квалификации еврокубков. Ориентировочно речь идет о промежутке до 30 июля. В это время киевляне будут проводить в Польше подготовку, тренировки и домашние матчи на международной арене.

Такой вариант является логичным для клуба в свете ситуации в Украине и невозможности полноценно принимать еврокубковые поединки дома. Люблин уже имеет опыт проведения матчей украинских команд, а местная инфраструктура позволяет организовать как игровой, так и тренировочный процесс на надлежащем уровне.

Если Динамо успешно пройдет первые этапы квалификации и продолжит борьбу в еврокубках, команда останется в Люблине и далее. В таком случае польский город может быть базой киевлян не только до конца июля, но и как минимум до середины августа.

Кроме того, Динамо имеет возможность воспользоваться правом перенести два из трех первых матчей нового сезона украинской Премьер-лиги. Старт чемпионата Украины запланирован на 1 августа, однако из-за участия в еврокубковой квалификации график команды может быть изменен.

Таким образом, Люблин на несколько недель станет для Динамо полноценным рабочим центром. Там команда будет готовиться к важным матчам, проводить домашние еврокубковые поединки и, в случае успешного выступления, может остаться значительно дольше.