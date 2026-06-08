Сергей Разумовский

Динамо, ЛНЗ и Полесье получили разрешение на перенос матчей стартовых туров нового сезона украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, эти клубы смогут перенести по два матча на выбор из первых трех туров чемпионата. Такое решение принято для того, чтобы представители Украины имели лучшие условия для подготовки и выступлений в квалификации еврокубков.

Динамо, ЛНЗ и Полесье начнут еврокубковый путь с квалификационных раундов, поэтому дополнительное время на восстановление, логистику и подготовку может стать важным фактором в борьбе за выход в основные стадии турниров.

Шахтер в этот список не вошел. Вероятная причина заключается в том, что донецкий клуб уже гарантировал себе участие в общем этапе Лиги чемпионов и не будет проходить квалификацию. Соответственно, необходимости в переносе матчей из-за ранних еврокубковых раундов у «горняков» нет.

Одновременно ранее сообщалось, что Шахтеру не предоставили арену в Кракове для проведения домашних матчей Лиги чемпионов. Из-за этого клубу придется искать другой вариант стадиона для своих еврокубковых поединков.