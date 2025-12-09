«Динамо» получило предложение по футболисту, который заиграл за Костюка
Шовковский ранее давал ему не слишком много шансов проявить себя
24 минуты назад
Киевское Динамо отклонило предложение польского клуба Заглембе по трансферу полузащитника Александра Яцика. Об этом сообщает проект «Камон, Плей!».
Руководство столичного клуба пришло к выводу, что молодой хавбек остаётся важным элементом команды и должен сыграть заметную роль в текущем сезоне. Поэтому отпускать его в ближайшее время не планируют.
Заглембе проявляло предметный интерес к Яцику и даже отправило официальное предложение о его выкупе, однако финансовые и, вероятно, спортивные условия этого варианта не удовлетворили Динамо. В клубе рассчитывают на дальнейший прогресс футболиста и считают преждевременной его продажу в польскую Экстраклаcсу.
Прошлый сезон Александр Яцик провел в луганской Зоре, где получил важный опыт выступлений на уровне УПЛ. В нынешнем сезоне полузащитник уже успел сыграть 13 матчей за Динамо и отметился 2 забитыми мячами, постепенно укрепляя свои позиции в обойме тренерского штаба. Особенно после назначения Игоря Костюка, при котором он пока не пропустил ни одного поединка.
Контракт Яцика с киевским клубом действует до 30 июня 2028 года, а по данным портала Transfermarkt его рыночная стоимость на данный момент составляет 1 миллион евро. Такой длительный срок соглашения дает Динамо сильные позиции на переговорах и позволяет не торопиться с продажей перспективного игрока.
Напомним, Яцик в своё время присоединился к невероятному достижению Динамо в чемпионате Украины.