Сергей Разумовский

Киевское Динамо отклонило предложение польского клуба Заглембе по трансферу полузащитника Александра Яцика. Об этом сообщает проект «Камон, Плей!».

Руководство столичного клуба пришло к выводу, что молодой хавбек остаётся важным элементом команды и должен сыграть заметную роль в текущем сезоне. Поэтому отпускать его в ближайшее время не планируют.

Заглембе проявляло предметный интерес к Яцику и даже отправило официальное предложение о его выкупе, однако финансовые и, вероятно, спортивные условия этого варианта не удовлетворили Динамо. В клубе рассчитывают на дальнейший прогресс футболиста и считают преждевременной его продажу в польскую Экстраклаcсу.

Прошлый сезон Александр Яцик провел в луганской Зоре, где получил важный опыт выступлений на уровне УПЛ. В нынешнем сезоне полузащитник уже успел сыграть 13 матчей за Динамо и отметился 2 забитыми мячами, постепенно укрепляя свои позиции в обойме тренерского штаба. Особенно после назначения Игоря Костюка, при котором он пока не пропустил ни одного поединка.

Контракт Яцика с киевским клубом действует до 30 июня 2028 года, а по данным портала Transfermarkt его рыночная стоимость на данный момент составляет 1 миллион евро. Такой длительный срок соглашения дает Динамо сильные позиции на переговорах и позволяет не торопиться с продажей перспективного игрока.

