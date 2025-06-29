Динамо прибыло на австрийский сбор. Кто будет готовиться к новому сезону?
В списке более 30 футболистов
18 минут назад
Фото: ФК Динамо
В субботу, 28 июня, киевское Динамо отправилось на предсезонный тренировочный сбор, который в этом году бело-синие проведут в Австрии, неподалеку от Граца.
Динамовцы стартовали с клубной базы в 6 утра, а до гостиницы, которая станет для них домом на ближайшие три недели, добрались поздно вечером, в 21:45 по местному времени.
Во время сбора в распоряжении Александра Шовковского будет 33 исполнителя, сообщает клубная пресс-служба.
- Вратари: Игнатенко, Моргун, Нещерет, Суркис.
- Защитники: Биловар, Вивчаренко, Гусев, Дубинчиак, Дьячук, Захарченко, Михавко, Попов, Тимчик.
- Полузащитники: Брагару, Бражко, Буяльский, Волошин, Кабаев, Караваев, Михайленко, Осипенко, Пихаленок, Рубчинский, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко, Яцик.
- Форварды: Ванат, Герреро, Задорожный, Пономаренко, Супряга.
Отметим, что Эдуардо Герреро присоединится к сбору позже, после выступлений за национальную сборную Панамы.
Воскресенье, 29 июня, станет первым рабочим днем для команды на австрийском сборе. В этот день в плане Динамо две тренировки.
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