Павел Василенко

В субботу, 28 июня, киевское Динамо отправилось на предсезонный тренировочный сбор, который в этом году бело-синие проведут в Австрии, неподалеку от Граца.

Динамовцы стартовали с клубной базы в 6 утра, а до гостиницы, которая станет для них домом на ближайшие три недели, добрались поздно вечером, в 21:45 по местному времени.

Во время сбора в распоряжении Александра Шовковского будет 33 исполнителя, сообщает клубная пресс-служба.

Вратари: Игнатенко, Моргун, Нещерет, Суркис.

Игнатенко, Моргун, Нещерет, Суркис. Защитники: Биловар, Вивчаренко, Гусев, Дубинчиак, Дьячук, Захарченко, Михавко, Попов, Тимчик.

Биловар, Вивчаренко, Гусев, Дубинчиак, Дьячук, Захарченко, Михавко, Попов, Тимчик. Полузащитники: Брагару, Бражко, Буяльский, Волошин, Кабаев, Караваев, Михайленко, Осипенко, Пихаленок, Рубчинский, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко, Яцик.

Брагару, Бражко, Буяльский, Волошин, Кабаев, Караваев, Михайленко, Осипенко, Пихаленок, Рубчинский, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко, Яцик. Форварды: Ванат, Герреро, Задорожный, Пономаренко, Супряга.

Отметим, что Эдуардо Герреро присоединится к сбору позже, после выступлений за национальную сборную Панамы.

Воскресенье, 29 июня, станет первым рабочим днем для команды на австрийском сборе. В этот день в плане Динамо две тренировки.