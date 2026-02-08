Динамо опубликовало дополнительное объяснение по поводу решения проводить заключительные контрольные матчи на сборах в Турции в закрытом режиме.

Мы видим, что решение о проведении следующих контрольных матчей в закрытом режиме вызвало обеспокоенность и ряд вопросов среди болельщиков. Именно поэтому хотим дополнительно объяснить причины этого решения.

Нынешние сборы – первые полноценные учебно-тренировочные сборы для нового тренерского штаба. На этом этапе команда активно работает над тактическими наработками, игровыми моделями, перестройками в обороне и атаке, а также отрабатывает отдельные игровые и тактические эпизоды. В заключительной фазе подготовки важность каждой детали и каждой ошибки максимально высока. Важно подчеркнуть: это решение не является проявлением закрытости клуба и не означает изменения нашего подхода к коммуникации с болельщиками. Напротив – оно имеет сугубо рабочий характер и направлено на то, чтобы команда была максимально готовой к официальным матчам и радовала вас результатами уже во время сезона.

Несмотря на отсутствие прямых трансляций, клуб и далее будет информировать болельщиков о ходе спаррингов. За матчами можно будет следить в формате текстовых трансляций на официальных ресурсах клуба, а после завершения поединков будут доступны видеообзоры с ключевыми моментами матча на официальном YouTube-канале «Динамо». Мы искренне рассчитываем на ваше понимание и поддержку в этот период. О возможных изменениях в графике контрольных матчей клуб дополнительно будет информировать на своих официальных ресурсах.