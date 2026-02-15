Сергей Разумовский

За меньше, чем неделю, до возобновления матчей украинской Премьер-лиги Динамо на официальном сайте обратилось к болельщикам с важной новостью, объявив о старте продажи билетов на первый в 2026 году домашний поединок против Руха. Больше всего внимания привлекла не сама дата открытия продажи, а изменение подхода к ценообразованию – клуб заметно пересмотрел стоимость билетов в сторону уменьшения.

В течение большей части сезона-2025/26 минимальная цена на посещение домашних матчей киевлян составляла 500 гривен. Теперь же на игру 17-го тура с Рухом самый дешевый билет можно приобрести за 200 гривен. Таким образом, порог входа для зрителей стал в 2,5 раза ниже, а сама цена – наименьшей для Динамо в этом сезоне.

Ранее на стадионе имени Валерия Лобановского существенно увеличили максимально разрешенное количество зрителей. Возможно, такое решение связано с попыткой достичь максимальной заполняемости на домашних матчах.

Напомним, киевское Динамо оформило очередную победу над РФШ.