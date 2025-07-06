Павел Василенко

Динамо разгромило венгерский Кишварду во втором контрольном матче между командами – 3:0. В первом поединке днем ранее венгерский коллектив выиграл со счетом 2:0.

На 16-й минуте фланговый полузащитник Андрей Ярмоленко вывел Динамо вперед, а на 40-й минуте отличился нападающий бело-синих Владислав Супряга. В последний раз он забивал в официальном матче в 2020 году.

На 43-й минуте форвард Федор Задорожный в аналогичном стиле в третий раз поразил ворота соперника.

На 29-й минуте с поля за второе предупреждение был удален Алексей Гусев – защитник Динамо и сын легендарного флангового игрока киевлян Олега Гусева.

Контрольный матч

Динамо – Кишварда – 3:0

Голы: Ярмоленко, 16, Супряга, 40, Задорожный, 43.