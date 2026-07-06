Сергей Разумовский

У Динамо новую команду U-21 возглавил Павел Чередниченко, тогда как наставника для U-19 клуб, вероятно, объявит позже. В официальном сообщении о дебютном матче возродившейся «молодежки» именно Чередниченко уже фигурирует как главный тренер. И старт оказался успешным – его команда разгромила Зарю со счетом 4:0.

Чередниченко работает в системе Динамо с 2016 года. Сначала он отвечал за команду 2006 года рождения, а затем постепенно поднимался служебными ступенями в клубной структуре. В 2023 году специалист вошел в штаб U-19, где начинал как тренер по физической подготовке. После перехода Игоря Костюка в первую команду в декабре 2025 года именно Чередниченко стал старшим тренером юношеского состава.

Под его руководством U-19 провела 19 матчей – 17 в чемпионате и еще 2 в еврокубках. Баланс очень убедительный: 15 побед, 3 ничьих и всего 1 поражение. Более того, команда держалась в гонке за титул до последнего тура. Отдельно стоит отметить образование тренера: он является кандидатом наук по физическому воспитанию и спорту и имеет лицензию категории А.

Подобные изменения произошли и в Шахтере – Алексея Белика также перевели в U-21, а команду U-19 доверили воспитаннику клуба Максиму Малышеву.