Сергей Разумовский

Алексей Белик получил новую должность в структуре Шахтера. Пресс-служба донецкого клуба сообщила, что 45-летний специалист назначен главным тренером команды Шахтер U-21.

Вместе с Беликом в тренерском штабе молодежной команды будут работать еще несколько специалистов. Ассистентом главного тренера стал Алексей Гай, за подготовку вратарей будет отвечать Артем Тетенко, а функции тренера по физической подготовке будет выполнять Дмитрий Корниенко.

Для Белика это очередной этап работы в системе Шахтера, с которой связана значительная часть его футбольной карьеры. В статусе игрока он выступал за первую команду горняков и вместе с донецким клубом трижды становился чемпионом Украины, а также дважды выигрывал Кубок страны.

Кроме Шахтера, Белик в течение игровой карьеры защищал цвета Шахтера-2, немецкого Бохума, Днепра и запорожского Металлурга. Также он имел опыт выступлений за сборные Украины разных возрастных категорий — от юношеских команд до молодежной и национальной сборной.

Тренерскую деятельность Белик начал в 2021 году в Академии Шахтера. Сначала он работал ассистентом главного тренера команды горняков U-15, после чего перешел в штаб Шахтера U-19, где также выполнял роль помощника.

В 2023 году Белик возглавил юношескую команду Шахтера. Под его руководством команда сначала завоевала серебряные награды первенства, а в сезоне 2025/26 стала чемпионом и завоевала путевку в Юношескую лигу УЕФА.

Несмотря на это, специалист, очевидно, не получит возможности проявить себя с этой командой в еврокубковом турнире, так как теперь переходит на работу с Шахтером U-21. Ранее Белик также привлек внимание резонансным заявлением о главном тренере первой команды Шахтера Арде Туране.