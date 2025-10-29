Сергей Стаднюк

Среда, 29 октября, обещает стать одним из самых интересных футбольных дней осени для отечественного болельщика. В течение дня будут проходить матчи национальных кубков и чемпионатов, а украинские легионеры снова попытаются заявить о себе на европейских аренах. Вишенкой на торте – украинское Классическое.

В Кубке Украины состоятся три матча 1/8 финала. Начнёт игровой день противостояние Виктории и Ингульца, а в 14:30 между собой сыграют ЛНЗ и Рух. Главное событие дня – классическое противостояние Динамо и Шахтёра в Киеве, которое начнется в 18:00. Обе команды в настоящее время не в лучшей форме, поэтому игра обещает быть принципиальной и напряжённой до последних минут.

Накануне стало известно о серьезных потерях бело-синих. К тому же, особой пикантности добавит тот факт, что команды ещё и сыграют между собой на выходных в рамках чемпионата.

В Кубке Германии продолжается стадия 1/16 финала. В 19:00 Байер на выезде встретится с Падерборном, а в 21:45 Кёльн постарается дать бой Баварии. Участие двух последних чемпионов Бундеслиги гарантирует зрелищный футбол.

Украинцы в Европе проведут насыщенный вечер. В 19:30 Рома Артёма Довбика сыграет против Пармы, в 21:45 Дженоа Руслана Малиновского примет Кремонезе. Во Франции в 20:00 Илья Забарный может выйти в составе ПСЖ против Лорьяна, а в 22:05 Страсбург Эдуара Соболя примет Осер. В Португалии Бенфика с Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым в 22:45 встретится с Тонделой в четвертьфинале Кубка португальской лиги.

В Серии А продолжится девятый тур. Ювентус в 19:30 примет Удинезе, тогда как в 21:45 на «Джузеппе Меацца» Интер сойдется с Фиорентиной – центральный матч дня в Италии.

Во французской Лиге 1 в 20:00 стартует матч Ниццы против Лилля, а позже, в 22:05, одновременно будут играть Марсель Роберто Де Дзерби с Анже и Париж с Лионом. Французского футбола сегодня будет много...

20:00 | Ницца – Лилль. Прямая трансляция

А завершит день Англия, где в 1/8 финала Кубка лиги состоится жаркое противостояние Ньюкасла и Тоттенхэма. Обе команды сейчас в хорошей форме, поэтому можно ожидать атакующего футбола и голов в каждом тайме. Ливерпуль примет Кристал Пэлас в римейке матча за Суперкубок. «Красные» будут иметь большую мотивацию прервать серию поражений на внутренней арене и отомстить «выскочкам».

21:45 | Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прямая трансляция

22:00 | Ньюкасл – Тоттенхэм. Прямая трансляция