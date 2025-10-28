Сергей Стаднюк

Пресс-служба Динамо сообщила новости о лазарете команды Александра Шовковского. Он заметно пустеет накануне двух поединков с Шахтером – в 1/8 финала Кубка Украины и в 11-м туре отечественной Премьер-лиги, а также перед будущими играми в Лиге конференций.

В строй уже вернулись Андрей Ярмоленко и Денис Попов – оба отметились голами в ворота Кривбаса (4:0). Также не имеют проблем со здоровьем и готовы помогать команде Александр Пихалёнок, Александр Тимчик, Владислав Кабаев, Валентин Рубчинский и Николай Михайленко.

В то же время остаются вне игры Владислав Дубинчак, Кристиан Биловар и Николай Шапаренко. Участие же вингера Назара Волошина в ближайшем матче остается под вопросом.

Динамо в настоящее время занимает второе место в Украинской Премьер-лиге, имея 20 очков после 10 туров. 29 октября в 18:00 киевляне примут Шахтер в поединке 1/8 финала Кубка Украины.