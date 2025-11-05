Павел Василенко

Киевское Динамо U19 продолжает свой путь в Юношеской лиге УЕФА! В ответном матче киевляне одержали важную победу над шведской Броммапойкарной – 2:1, что позволило им уверенно выйти в следующий раунд турнира.

Начало игры выдалось для украинцев успешным: уже на 16-й минуте Иван Андрейко открыл счет после точной передачи Максима Гродзинского. В конце поединка Динамо удвоило преимущество – на этот раз уже Андрейко выступил ассистентом, а Назар Иваськив хладнокровно пробил с острого угла.

Шведам удалось сократить отставание в конце матча – Нильден отличился на 89-й минуте, однако на больше Броммапойкарне не хватило.

Юношеская лига УЕФА, путь победителей лиг

Ответный матч

Броммапойкарна (Швеция) – Динамо (Украина) – 1:2

Голы: Нильден, 89 – Андрейко, 16, Иваськив, 82.

Первый матч – 0:1

В следующем раунде соперником киевлян станет шотландский Хиберниан, который в своем противостоянии победил косовский 2 Коррику.

Матчи состоятся 26 ноября и 10 декабря. Если Динамо пройдет дальше, команда выйдет в плей-офф, где встретится с клубами, представляющими путь Лиги чемпионов.