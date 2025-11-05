Ключевой игрок Динамо пропустит матч Лиги конференций с Зриньски
Тренер бело-синих сообщил подробности
около 1 часа назад
Главный тренер Динамо Александр Шовковский накануне матча Лиги Конференций против Зриньски на «Арене Люблин» в Польше рассказал о кадровой ситуации в киевской команде.
«На сегодняшний день из тех игроков, которые были в обойме, готовясь к матчу с Шахтером, у нас только одна потеря – Владимир Бражко. К сожалению, он не сможет помочь нам по крайней мере в этой встрече. Он остался в Украине, поехал в Киев, чтобы восстанавливаться, проходить необходимые процедуры, чтобы готовиться к следующей игре. Эта потеря добавилась к отсутствию Кристиана Биловара, который продолжает восстанавливаться», – цитирует Шовковского клубная пресс-служба.
В четверг, 6 ноября, Динамо примет боснийский Зриньски в матче третьего тура общего этапа Лиги Конференций. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
Киевляне занимают 34-е место в таблице ЛК с нулем баллов.