Полузащитник Динамо Цитаишвили: «Переход в Мец был моим осознанным выбором»
Грузинский легионер раскрыл роль Жоржа Микаутадзе в своем решении и поделился впечатлениями о клубе
около 2 часов назад
Арендованный у киевского Динамо полузащитник Гиорги Цитаишвили прокомментировал свой переход во французский Мец. В интервью он подчеркнул, что решение присоединиться к клубу Лиги 1 было обдуманным и быстрым благодаря совету соотечественника.
– Я позвонил Жоржу Микаутадзе, – рассказал Цитаишвили. – Он сказал мне только положительные вещи о городе, клубе и тренерском штабе. Именно поэтому я так быстро принял решение.
Пока что видел только тренировочную базу и отель. Но я приятно удивлён людьми, которые здесь работают. Для меня удовольствие – играть за Мец и быть частью раздевалки клуба.
Ранее стало известно, что Гиорги Цитаишвили не хочет возвращаться в Украину.
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