Арендованный у киевского Динамо полузащитник Гиорги Цитаишвили прокомментировал свой переход во французский Мец. В интервью он подчеркнул, что решение присоединиться к клубу Лиги 1 было обдуманным и быстрым благодаря совету соотечественника.

– Я позвонил Жоржу Микаутадзе, – рассказал Цитаишвили. – Он сказал мне только положительные вещи о городе, клубе и тренерском штабе. Именно поэтому я так быстро принял решение.

Пока что видел только тренировочную базу и отель. Но я приятно удивлён людьми, которые здесь работают. Для меня удовольствие – играть за Мец и быть частью раздевалки клуба.

Ранее стало известно, что Гиорги Цитаишвили не хочет возвращаться в Украину.