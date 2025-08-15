«Динамо» узнало соперника, с которым будет бороться за Лигу Европы.
Хамрун Спартанс не смог победить Маккаби Т-А
около 2 часов назад
Фото - ФК Динамо Киев
Маккаби Т-А оказался сильнее Хамрун Спартас в ответном матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы (3:1).
Победа по итогам двухматчевого противостояния вывела израильтян на Динамо, которое после вылета из Лиги чемпионов от Пафоса (0:2, 0:1) продолжит борьбу во втором по силе турнире под эгидой УЕФА.
Первый матч между Маккаби Т-А и Динамо пройдет 21 августа в Сербии, а 28 числа бело-голубые сыграют ответный матч в Люблине.
