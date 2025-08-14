Сергей Стаднюк

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы Утрехт на своем поле во второй раз победил швейцарский Серветт.

Первый тайм прошел без голов. Хозяева открыли счет только после перерыва благодаря точному удару Йенсена, а на 74-й тот же Йенсен оформил дубль, фактически сняв все вопросы о победителе.

Швейцарский клуб ответил только в конце игры: на 80-й минуте Джеллоу реализовал пенальти. Но этого было недостаточно, чтобы создать интригу. Утрехт без особых проблем удержал преимущество и добился путевки дальше.

Утрехт вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с боснийским Зриньски. Серветт отправляется в Лигу конференций, где встретится с неудачником пары Шахтер – Панатинаикос. На данный момент в противостоянии украинского гранда начинается второй тайм с счетом 0:0. «Горняки» играют в меньшинстве из-за второй желтой карточки Олега Очеретька.

Лига Европы. Третий раунд квалификации, ответный матч

Утрехт – Серветт 2:1 (3:1 – первый матч)

Голы: Йенсен, 57, 74 – Джеллоу, 80 (пен.)