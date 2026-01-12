Сергей Разумовский

Вингер Динамо Самба Диалло в ближайшее время получит возможность снова заявить о себе и попытаться закрепиться в составе команды Игоря Костюка, сообщает «Динамомания». Для 22-летнего сенегальца это важный период, ведь на фоне кадровой конкуренции в атаке каждый этап подготовки и каждый шанс в контрольных матчах могут стать определяющими для его роли во второй части сезона.

По информации источника, Диалло пройдет медицинское обследование не в Киеве, а за рубежом. После этого он присоединится к Динамо на учебно-тренировочных сборах, куда отправится вместе со столичным клубом. Такой формат позволит игроку быстрее включиться в рабочий процесс, пройти необходимые тесты и сразу работать с основной группой, доказывая готовность к официальным матчам.

Последние месяцы для Самба были непростыми с точки зрения регулярной практики. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за Хапоэль Иерусалим, а после возвращения летом оставался без игрового тонуса. Отсутствие матчей обычно влияет на физические кондиции и игровые решения, так что зимние сборы могут стать для вингера ключевой возможностью набрать форму и убедить тренерский штаб в своей полезности.

На данный момент статистика Диалло в первой команде Динамо выглядит скромно. Он провел 17 матчей и забил всего один мяч.

