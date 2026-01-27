Сергей Разумовский

В понедельник, 26 января, вечером игроки первой и юношеской команды Динамо собрались в теоретическом зале отеля на специальную встречу с главой Комитета арбитров УАФ Катериной Монзуль. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Во время мероприятия опытная арбитр очертила современные тенденции в трактовке наиболее резонансных и сложных игровых моментов. Монзуль использовала графику и видеосегменты, демонстрируя конкретные эпизоды, которые чаще всего вызывают дискуссии на поле, и объясняла, почему в аналогичных ситуациях арбитры принимают именно такие решения.

Отдельный блок был посвящен дисциплинарной составляющей: от устных предупреждений до желтых и красных карточек, а также критериям, которые влияют на итоговый вердикт. Особое внимание уделили темам, которые регулярно становятся предметом споров, в частности ненамеренной игре рукой, случаям с двойным наказанием, работе ВАР и логике вмешательства видеоассистентов в конкретных эпизодах.

Также участникам встречи напомнили о возможных замечаниях к экипировке футболистов во время официальных матчей, ведь требования к деталям формы могут различаться в зависимости от регламента и турнира. Главной целью общения в Динамо назвали налаживание лучшего взаимопонимания между игроками и тренерами, с одной стороны, и арбитрами — с другой, чтобы в решающей части сезона в УПЛ уменьшить количество конфликтных ситуаций в спорных моментах.

