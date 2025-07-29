Динамо второй раз разгромило Хамрун Спартанс и вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов
Белые и синие снова победили
около 10 часов назад
В ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов киевское Динамо в польском Люблине принимало мальтийский Хамрун Спартанс. Встреча завершилась уверенной победой украинской команды со счетом 3:0.
В первом тайме отличились Владислав Ванат и Владимир Бражко.
В конце поединка точку поставил защитник Тарас Михавко.
По итогам двух матчей Динамо победило Хамрун Спартанс со счетом 6:0. Таким образом, подопечные Александра Шовковского вышли в третий раунд квалификации турнира.
В следующем раунде отбора Лиги чемпионов киевляне сыграют с победителем пары Маккаби (Тель-Авив, Израиль) – Пафос (Кипр).
Лига чемпионов, второй раунд квалификации
Ответный матч
Динамо – Хамрун Спартанс – 3:0
Голы: Ванат, 28, Бражко, 35, Михавко, 82.
Первый матч – 3:0