Бывший полузащитник Динамо Виталий Косовский поделился прогнозом на ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс.

Уверен, что киевляне не имеют права опускать планку, поэтому, думаю, будет зафиксирован такой же результат, как неделю назад на Мальте – 3:0. Вряд ли тренер киевлян, несмотря на комфортный счет, будет экспериментировать с составом. Играть будут те, кто лучше готов. Разве что помешают травмы, как у Виталия Буяльского, Валентина Рубчинского и легионера Анхеля Торреса. Однако для соперника такого уровня, как «Хамрун Спартанс» у динамовцев довольно боеспособный подбор исполнителей и длинная скамейка запасных.

Александру Шовковскому следует в первую очередь обратить внимание на усовершенствование организации игры. Ведь следующие визави в Лиге чемпионов будут сильнее, и не стоит забывать, что уже 2 августа динамовцам играть в гостях на старте УПЛ с «Вересом». Как видите, времени на раскачку уже нет, – заявил Косовский в интервью Sport.ua.