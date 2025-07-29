Бывший вратарь Карпат, а ныне – директор по развитию львовского клуба, Андрей Тлумак не ожидает экспериментов от главного тренера Динамо Александра Шовковского в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс.

То, что победитель в этой паре определился еще после первого матча на Мальте, где динамовцы одержали победу – 3:0, вовсе не означает, что сегодня соперники будут играть без полной отдачи. Все же, статус турнира не позволяет расслабляться. В конце концов, тот же Владислав Ванат обязательно захочет улучшить свой бомбардирский счет. И, учитывая его нацеленность на ворота соперника, думаю, что он не уйдет с поля без своего гола.

Будут ли в стартовом составе динамовцев значительные изменения по сравнению с первым матчем? Вряд ли. Все же уже 2 августа киевлянам предстоит выяснять отношения с «Вересом» в УПЛ, и поэтому не до экспериментов – нужно, чтобы соответствующий игровой настрой был сохранен.

Счет? Если в Люблине киевляне забьют быстрый гол, то все может закончиться так же, как на Мальте, – спрогнозировал Тлумак в интервью Sport.ua.