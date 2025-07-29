Директор Карпат раскрыл, в каком случае Динамо повторит с Хамруном первый матч
Бывший вратарь львовян поделился прогнозом на игру квалификации Лиги чемпионов
около 2 часов назад
Бывший вратарь Карпат, а ныне – директор по развитию львовского клуба, Андрей Тлумак не ожидает экспериментов от главного тренера Динамо Александра Шовковского в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс.
То, что победитель в этой паре определился еще после первого матча на Мальте, где динамовцы одержали победу – 3:0, вовсе не означает, что сегодня соперники будут играть без полной отдачи. Все же, статус турнира не позволяет расслабляться. В конце концов, тот же Владислав Ванат обязательно захочет улучшить свой бомбардирский счет. И, учитывая его нацеленность на ворота соперника, думаю, что он не уйдет с поля без своего гола.
Будут ли в стартовом составе динамовцев значительные изменения по сравнению с первым матчем? Вряд ли. Все же уже 2 августа киевлянам предстоит выяснять отношения с «Вересом» в УПЛ, и поэтому не до экспериментов – нужно, чтобы соответствующий игровой настрой был сохранен.
Счет? Если в Люблине киевляне забьют быстрый гол, то все может закончиться так же, как на Мальте, – спрогнозировал Тлумак в интервью Sport.ua.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги чемпионов и следить за онлайн-трансляцией игры можно уже во вторник, 29 июля, на странице события Динамо Киев – Хамрун Спартанс на Xsport. Начало – в 21:00.
Ранее мыслями о игре поделился бывший вратарь Динамо Владимир Цыткин.