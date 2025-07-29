Бывший полузащитник Динамо Александр Призетко поделился анализом предстоящего ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс.

Я считаю, что критика после первой игры не совсем справедлива. Да, я не могу сказать, что в игре киевлян было все нормально, но это я списываю на начало сезона. Это был первый официальный матч, поэтому где-то волнение, а где-то и неуверенность могли сковывать действия подопечных Александра Шовковского. Первые 10-15 минут динамовцы позволяли сопернику дышать легко, но потом, даже с теми ошибками, которые были в игре украинцев, было видно, что это две команды разного уровня.

В Европе в любом случае будет сложно себя проявить, все же там очень высокий уровень конкуренции. Да, сейчас состав в «Динамо» стабилизировался, ребята сыгрались, но если качеств игроков для внутренних соревнований хватает, то в Европе, когда сталкиваемся с средними командами, появляются проблемы во всех аспектах игры.

Здесь дело не только в уровне нашего чемпионата, хотя, как известно, на это есть объективные причины. Именно из-за войны к нам не приезжают иностранцы хорошего качества. К тому же идет и отток своих перспективных молодых исполнителей.

Можно вспомнить качество нашего дивизиона лет 10-13 назад. Ведь тогда за легионеров платили большие деньги, и они эти средства отрабатывали, а украинские команды хорошо себя проявляли на евроарене. Сейчас же ситуация почтит безвыходная. Легионеры лучше будут получать меньше, но жить в безопасности, поэтому и не хотят приезжать в Украину. Да, у нас есть иностранцы, но это не того уровня игроки, которые бы влияли на рост нашего чемпионата.

Я просто не вижу, откуда прорыв может произойти сейчас. Да, многие хотели, чтобы выступали отечественные футболисты, вот они и выступают... Никто зарубежным игрокам не сможет дать полноценных гарантий безопасности.

Относительно судьбы путевки в следующий раунд Лиги чемпионов вопросов вообще не должно возникать. Я надеюсь, что в будущем матче мы уже увидим раскрепощенное «Динамо». Есть хороший результат первой игры, киевляне уже хорошо изучили своего соперника, поэтому со стороны динамовцев я ожидаю более качественный, я бы сказал, более красивый футбол. Сегодня мы увидим другое «Динамо».

Как мне кажется, Александр Шовковский прагматик, поэтому, опять же, на мой взгляд, наставник выставит тех футболистов, кто выглядит лучше. Да, точно можно сказать, что из-за травмы не сыграет Виталий Буяльский. Но больших экспериментов я от тренера не ожидаю. Думаю, что по счету киевляне выступят лучше. Ставлю на – 4:0, – сказал Призетко в интервью Sport.ua.